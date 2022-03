Immobile inarrestabile, nel mirino la top 10 dei bomber più prolifici

Immobile, riparte la corsa al primato di Piola: il bomber di tutti i tempi che ha messo a segno 274 gol in Serie A

Ogni gol è un record. Immobile supera se stesso e la storia, partita dopo partita. Ha sfidato Piola, leggenda assoluta, sorpassandolo nella classifica all time dei marcatori della Lazio, poi lo ha raggiunto anche come miglior bomber biancoceleste in Serie A.

Ora si riapre la corsa verso un record che avrebbe dello straordinario: Piola – come riporta il Corriere dello Sport – è il sommo detentore del primato di reti nel campionato italiano (274). Poi – nella top 10 – ci sono: Totti (250); Nordhal (22); Meazza ed Altafini (216); Di Natale (209); Baggio (205); Hamrin (190); Signori, Del Piero e Gilardino (188). A Ciro mancano quindi solo 13 gol per entrare in questa speciale classifica e 10 gare a disposizione per riuscirci in questa stagione.

99 invece sono le marcature che lo dividono dalla vetta, altri 4 anni di contratto e una media realizzativa pari a 0.62 (frutto di 175 reti in 283 partite in Serie A): meglio di lui solo Nordhal (225 in 291 presenze).