Immobile Lazio, Fabiani fa chiarezza riguardo il futuro del calciatore: le sue parole

Immobile Lazio, il dirigente biancoceleste fa il punto della situazione sul futuro del calciatore: le sue parole

Ai microfoni di Tutto Salernitana, ha parlato Fabiani il quale si esprime cosi riguardo il futuro di Immobile con la Lazio. Le sue parole

PAROLE – Quando fai un percorso di tre anni e poi di altri 8, è normale andar via con dispiacere. Lasci amici, persone con cui hai condiviso tante cose. Non ci sono sassolini da togliersi, ho sempre rispettato anche le persone più critiche perchè poi anche loro hanno gioito per la nostra promozione in Serie A. Dalle osservazioni intelligenti, si può sempre apprendere per crescere. Non mi interessa essere rimpianto, ancor di più dopo una retrocessione per la quale provo dispiacere. Devo riconoscere che ho commesso degli errori, del resto la Salernitana ha fatto due volte i playout e questa è una cosa che non si può cancellare. So che a volte sono stato visto come un personaggio impopolare, al netto di tante chiacchiere ho anche daspato alcuni giornalisti prima dell’amnistia post promozione. Io ero deputato a difendere la Salernitana, a tutelarla, a tenerla lontana da situazioni che ritenevo potessero incidere negativamente. La forza è stata di tenere sempre la barra dritta senza perdere la bussola. Ma sul piano professionale è stata una bella esperienza