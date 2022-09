Immobile: «Abbiamo sottovalutato la partita. Ci scusiamo con i tifosi»

Al termine della gara tra Midtjylland e Lazio, è Ciro Immobile a commentare la disfatta per i microfoni di Sky, Dazn e radio ufficiale

Per i microfoni di Lazio Style Radio, DAZN e Sky, è Ciro Immobile a commentare la gara contro il Midtjylland. Le sue parole:

BATOSTA – «Il mister ci ha detto che vedrà di nuovo le immagini, ma non se l’aspettava nemmeno lui. Una batosta davvero inaspettata. Dispiace per i tifosi che sono venuti fino a qua».

ESAME FALLITO– «Volevamo fare uno step in avanti dal punto di vista della continuità, ma, visto il risultato non ci siamo riusciti. Analizzeremo cosa è successo, ma abbiamo poco tempo per farlo, perché domenica si rigioca. Dobbiamo essere bravi a rialzare la testa».

TIFOSI– «Dispiace per loro che hanno fatto tanti chilometri per vedere questa brutta figura. Cercheremo di ripagarli con prestazioni migliori in campo».

Immobile a Sky

PARTITA – «Mi sento soprattutto di chiedere scusa ai tifosi che sono venuti da Roma fino a qua a vedere quello che non abbiamo fatto in campo. Domani vedremo quello che ci è mancato e che hanno portato a questo risultato. Che idea mi sono fatto? Non siamo scesi in campo, non ci aspettavamo questo risultato forse abbiamo sottovalutato la partita e in Europa queste cose le paghi».

BLACKOUT – «Volevamo fare uno step in avanti per la continuità e invece abbiamo fatto 10 passi indietro, c’è da lavorare. Pensavamo di aver trovato una certa solidità e invece stasera l’abbiamo persa».

SARRI – «Se ci ha detto qualcosa? Ha detto che dopo una partita simile non ha senso parlare, vuole riflettere un pochino e domani ci parlerà».