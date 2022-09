Alla MCH Arena, il match valido per la 2ª giornata del gruppo F dell’Europa League 2022/2023 tra Midtjylland e Lazio: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Alla “MCH Arena”, Midtjylland e Lazio si affrontano nel match valido per la 2ª giornata del gruppo F dell’Europa League 2022/23

Sintesi Midtjylland Lazio 0-0 MOVIOLA

Fischio d’inizio – si gioca!

4′ Attacca la Lazio – Cerca di farsi vedere la Lazio con Felipe Anderson che va al cross, palla rimpallata in calcio d’angolo. Dal tiro dalla bandiera nessun pericolo per la porta danese.

8′ Chance sprecata – Malinteso tra Pedro e Immobile, sfuma una potenziale buona occasione per la Lazio. Inizio positivo per la formazione allenata da Maurizio Sarri.

10′ Tiro di Dreyer – Si riaffaccia in avanti il Midtjylland, ma la conclusione di Dreyer termina fuori di molto.

15′ Ritmi bassi – Ritmi più bassi in questa fase di gioco, con il Midtjylland che riesce ad arginare meglio i tentativi della Lazio.

16′ Rischio per Provedel – Il portiere della Lazio, pressato all’interno dell’area di rigore, colpisce Isaksen nel tentativo di servire un compagno in fase di impostazione. Per fortuna del portiere della Lazio, però il pallone torna nelle sue mani

Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE

Midtjylland Lazio 0-0: risultato e tabellino

MIDTJYLLAND (4-3-3): Lossl; Thychosen, Sviatchenko, Dalsgaard, Paulinho; Olsson, Martinez, Evander; Isaksen, Kaba, Dreyer. Disp.: Olafsson, Ugboh, Gartenmann, Andersson, Sisto, Chilufya, Kouakou, Byskov, Hansen, Sørensen, Charles, Juninho. All.: Cabellas

.LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Gila, Romagnoli, Radu; Vecino, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Felipe Anderson. Disp.: Maximiano, Magro; Patric, Casale, Marusic; M. Antonio, Bertini, Basic, Milinkovic; Romero, Cancellieri. All.: Sarri.

ARBITRO: Dabanovic