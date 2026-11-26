Le ultime sulla probabile formazione contro il Torino: Taylor verso il forfait, Zaccagni pronto a tornare titolare
Una notizia negativa e un’importante certezza ritrovata per Gennaro Gattuso in vista della trasferta contro il Torino. La Lazio deve fare i conti con l’affaticamento muscolare accusato da Kenneth Taylor, le cui condizioni saranno approfondite attraverso specifici accertamenti.
La presenza del centrocampista olandese per la prossima giornata di Serie A è fortemente in dubbio e, salvo sorprese, il tecnico biancoceleste dovrà rinunciare a uno dei protagonisti di questo avvio di stagione. Indicazioni decisamente più rassicuranti arrivano invece da Mattia Zaccagni, pronto a riprendersi una maglia da titolare.
Taylor verso il forfait: Gattuso ridisegna il centrocampo
L’infortunio di Taylor obbliga Gattuso a rivedere la composizione della propria mediana. L’ipotesi maggiormente accreditata prevede l’inserimento dal primo minuto di Fisayo Dele-Bashiru, affiancato da Davide Frattesi e Reda Belahyane.
A quest’ultimo verrebbero affidate le chiavi della regia, mentre gli altri due centrocampisti garantirebbero dinamismo e capacità di inserimento. Resta più defilata la possibilità di un cambiamento tattico, con il passaggio al 4-2-3-1 che potrebbe favorire l’impiego di Nicolò Rovella.
Zaccagni torna titolare: le scelte di Gattuso in attacco
La notizia più incoraggiante riguarda il recupero di Zaccagni. Il capitano biancoceleste è pronto a riprendere il proprio posto sulla corsia offensiva sinistra, completando il tridente con Gustav Isaksen e Tijjani Noslin.
L’attaccante olandese dovrebbe essere confermato al centro del reparto, con Andrea Pinamonti inizialmente destinato alla panchina. Nessuna particolare preoccupazione per le condizioni dell’ex Verona, la cui assenza da una seduta settimanale era riconducibile a una gestione precauzionale delle energie.
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Tre centrali per due posti: il ballottaggio in difesa
Restano alcuni interrogativi sulla composizione della coppia centrale. Oliver Provstgaard, rimasto inutilizzato contro il Lecce, ha buone possibilità di partire dal primo minuto, mentre Danilho Doekhi e Diogo Leite si contendono l’altra maglia.
Gattuso dovrebbe prendere una decisione definitiva dopo la rifinitura di venerdì mattina. Sulle corsie laterali, invece, si va verso la conferma di Romano Floriani Mussolini e Alfonso Pedraza, complici anche le indisponibilità di Nuno Tavares, Adam Marusic e Bosko Sutalo. Tra i pali confermato Christos Mandas.