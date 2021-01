Il Messaggero – InnamoRadu della Lazio: la storia di Stefan in biancoceleste

L’edizione odierna de Il Messaggero racconta la storia di Radu con la maglia della Lazio

Stefan Radu cavalca la storia della Lazio. Con la Fiorentina è arrivata la presenza numero 320 in Serie A con la maglia biancoceleste (393 in totale, a -8 dal leader assoluto, Giuseppe Favalli).

L’edizione odierna de Il Messaggero racconta la sua storia in biancoceleste, dal suo esordio in Coppa Italia proprio contro la squadra viola nel 2008, prelevato per appena un milioni di euro dalla Dinamo Bucarest, con diritto di riscatto fissato a 5,5.

Una lunga carriera, piena di successi (3 Coppe Italia e 3 Supercoppe), ma anche sofferenze, tra infortuni e qualche problema con la società che si risolse in maniera diplomatica. Otto le sue reti in biancoceleste. Ora, Stefan punta Favalli per rimanere ancor di più nella storia.