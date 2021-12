Hysaj- Napoli, a marzo la discussione del ricorso

Continua la diatriba tra Hysaj e il Napoli: a marzo sarà discusso il ricorso del giocatore albanese attualmente alla Lazio

Continua la diatriba tra Hysaj e il Napoli. Il tutto si lega all’ammutinamento dei calciatori dopo la gara di Champions tra Napoli e Salisburgo. Il giocatore albanese , insieme ad altri suoi ex compagni, è stato condannato dal club partenopeo al pagamento di una multa di 40.000 euro per «violazione contrattuale da parte del calciatore che non rispettò la direttiva impartita dal Club».

Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb, il giudice avrebbe sospeso l’esecuzione del lodo arbitrale, impugnato dai calciatori, e avrebbe fissato la discussione per il ricorso a marzo del prossimo anno. Insomma, la telenovela va avanti.