Hernanes incorona Taylor: «C’è un altro Profeta, vede la giocata nel futuro!». L’olandese conquista tutti – Lazio News 24

Il Profeta esalta Kenneth Taylor dopo la prestazione contro il Napoli: l’ex centrocampista brasiliano riconosce nell’olandese il suo erede ideale. I numeri raccontano una crescita straordinaria sotto la guida di Gennaro Gattuso

La Lazio ha trovato un nuovo Profeta e il riconoscimento arriva direttamente da chi quel soprannome lo ha reso celebre durante la propria esperienza in biancoceleste. Hernanes, ex centrocampista brasiliano amatissimo dai tifosi capitolini, ha voluto celebrare le qualità di Kenneth Taylor, protagonista di una crescita importante sotto la guida di Gennaro Gattuso. Attraverso il proprio profilo Instagram, il brasiliano ha analizzato alcune giocate realizzate dall’olandese durante la sfida contro il Napoli, soffermandosi in particolare su un passaggio illuminante per Davide Frattesi. Un gesto tecnico che, secondo Hernanes, dimostra una qualità particolare: la capacità di leggere in anticipo lo sviluppo delle azioni e individuare spazi ancora inesistenti. Come sottolineato dal Corriere dello Sport nell’edizione del 16 novembre, Taylor è ormai diventato uno degli elementi più importanti del centrocampo laziale, distinguendosi per qualità, intensità e intelligenza tattica.

Hernanes incorona Taylor: «Questo ragazzo è in grado di vedere il futuro»

L’investitura di Hernanes rappresenta un riconoscimento significativo per Kenneth Taylor, sempre più protagonista della formazione allenata da Gattuso. L’ex centrocampista brasiliano ha dedicato un’analisi video all’olandese, pubblicata sul proprio profilo Instagram, individuando in lui caratteristiche che ricordano il suo modo di interpretare il calcio.

SUL NUOVO PROFETA DELLA LAZIO – «Nella Lazio c’è un altro Profeta, questo ragazzo è in grado di vedere il futuro e di non essere ingolosito dal presente».

Parole importanti, che evidenziano soprattutto la visione di gioco del centrocampista. Secondo Hernanes, il talento di Taylor non si limita alla capacità di eseguire un passaggio preciso, ma riguarda anche l’intelligenza necessaria per immaginare in anticipo il movimento dei compagni e degli avversari. Una qualità che permette all’olandese di trovare soluzioni offensive anche nelle situazioni apparentemente più complicate.

Il Profeta stregato dalla giocata contro il Napoli: il passaggio per Frattesi

A conquistare l’attenzione dell’ex biancoceleste è stata soprattutto un’azione sviluppata nei primi minuti della sfida contro il Napoli. Kenneth Taylor stava avanzando sulla fascia sinistra, mentre Davide Frattesi cercava uno spazio per inserirsi alle spalle della difesa azzurra.

In posizione più avanzata, Andrea Pinamonti offriva un’ulteriore soluzione offensiva, attirando l’attenzione dei difensori Amir Rrahmani e Rafa Marín. Taylor ha intuito che tra i due centrali si sarebbe aperto un corridoio e ha servito il pallone proprio in quella zona. Frattesi ha ricevuto il passaggio, senza però riuscire a concludere efficacemente verso la porta.

SULLA GIOCATA DI TAYLOR – «Taylor ha visto il futuro e ha messo la palla nello spazio che non esisteva nel presente, ma nel futuro».

IL GIUDIZIO FINALE – «Meraviglioso».

Una lettura che ha spinto Hernanes a identificare nell’olandese il nuovo Profeta della Lazio, sottolineandone la capacità di anticipare mentalmente lo sviluppo dell’azione.

Taylor è diventato un centrocampista totale: i numeri della sua crescita

Le qualità di Kenneth Taylor non emergono soltanto attraverso le giocate offensive. Il centrocampista olandese è diventato un riferimento fondamentale anche nella fase di non possesso, grazie al lavoro svolto sotto la guida di Gennaro Gattuso.

Secondo i dati riportati dal Corriere dello Sport, Taylor è partito titolare in tutte le prime undici giornate di campionato, confermandosi uno dei giocatori maggiormente utilizzati dall’allenatore.

Contro il Napoli ha percorso oltre 11 chilometri, risultando secondo soltanto a Gustav Isaksen per distanza coperta. Particolarmente interessanti anche i numeri relativi alla gestione del pallone.

Il dato delle verticalizzazioni, che ammonta a 164, rappresenta un primato interno alla Lazio e testimonia la centralità del giocatore nello sviluppo della manovra. Taylor sta dimostrando di poter interpretare differenti situazioni tattiche: dalla costruzione davanti alla difesa agli inserimenti offensivi, passando per il pressing e il recupero del pallone.

Ultimissime Lazio LIVE: le parole di Gattuso e Motta dopo l’amichevole con il Mgarr United. Bekir Is nel mirino della dirigenza

Lazio, Taylor resta a Formello durante la sosta: obiettivo ripartenza contro il Lecce

Durante questa sosta per le Nazionali, Kenneth Taylor è rimasto a Formello, non essendo stato convocato dall’Olanda. Il centrocampista ha inoltre saltato l’amichevole contro il Mgarr United a causa di una botta, ma secondo il Corriere dello Sport non emergono particolari preoccupazioni sulle sue condizioni.

L’obiettivo è lavorare durante la settimana per arrivare pronto alla ripresa del campionato, quando la Lazio affronterà il Lecce. Per Gattuso, poter contare sull’olandese sarà particolarmente importante in vista dei prossimi impegni, considerando le assenze che stanno condizionando le rotazioni biancocelesti.

Hernanes ha già individuato il suo erede ideale: Kenneth Taylor è il nuovo Profeta della Lazio. Un riconoscimento importante per un centrocampista che sta conquistando spazio e fiducia attraverso prestazioni sempre più complete.