Hauge avvisa la Lazio: «Sappiamo la forza dei nostri avversari ma noi ci teniamo all'Europa League e vogliamo...»

Hauge, il calciatore dei norvegesi rilascia alcune dichiarazioni in prossimità della gara di questa sera contro la Lazio: le sue parole

Ai microfoni della Gazzetta dello Sport è intervenuto Hauge, il quale alla vigilia della partita di Bodo Glimt Lazio rilascia alcune considerazioni sul match, esponendo quanto segue

PAROLE – Puntiamo l’Europa League, non ci nascondiamo. Anche con l’Eintracht non eravamo i favoriti, ma abbiamo vinto. Vorrei ripetermi con la squadra della mia città. Il Bodo non è la formazione migliore, ma ha il miglior gruppo

CAMPO SINTETICO – È un vantaggio per noi perché la palla scorre più veloce e siamo abituati, la Lazio no. Così come non lo era la Roma quando è venuta qui e ha incassato 6 gol. I biancocelesti sono forti, ben allenati. Sarà bello ritrovare Romagnoli..

MILAN-BODO Mi ha cambiato la vita. Mi ritrovai a giocare a San Siro e stavo da Dio. Qualche giorno prima avevo giocato una delle partite migliori di sempre. Avevo fiducia in me stesso, correvo più degli altri e chiusi con un gol e un assist. Moncada aveva visto dei video. Ricordo la notte in albergo, non riuscito a dormire, presi una Coca Cola e riguardai la gara. Avevo i brividi. Mi volevano in tanti. Un club mi inviò i biglietti aerei, ma rifiutai per il Milan. Era l’unica opzione. Un sogno realizzato