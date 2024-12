Guendouzi Lazio, contro il Lecce sfida Rebic per un traguardo importante: ecco quale

Guendouzi Lazio, il francese ancora in campo per guidare la mediana dei biancocelesti: sfida al salentino Rebic per un particolare record

In Lecce Lazio di questa sera a centrocampo le chiavi del gioco biancoceleste saranno ancora una volta affidate a Mateo Guendouzi: l’infortunio occorso a Vecino infatti costringerà all’ex Marsiglia a fare gli straordinari per un giocatore che già Baroni non ha mai tolto dal campo se poteva contare su di lui.

Questa sera al Via del Mare poi sarà sfida nella sfida con il leccese Ante Rebic: sia il centrocampista transalpino che l’attaccante croato sono a 99 vittorie nelle principali leghe europee e tutti e due puntano ad arrivare alla centesima.