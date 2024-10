Guendouzi torna per Lazio Genoa: protezione speciale per averlo subito in campo. Tutti i dettagli

Guendouzi torna a disposizione per Lazio Genoa di oggi: il francese subito in campo grazie a una protezione speciale. I dettagli

Come spiegato dal Corriere dello Sport, Matteo Guendouzi tornerà a disposizione della Lazio per il match di oggi contro il Genoa. Il tutto grazie a uno speciale tutore in titanio per evitare altre forti contusioni.

È andato tutto secondo programma: lo stop voluto contro il Twente per averlo al massimo quest’oggi, Baroni era sicuro di averlo a disposizione. Sabato scorso era stata decisiva la sua forza di volontà per scendere in campo dal primo minuto.