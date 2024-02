Guendouzi, cuore d’oro per la piccola Benedetta: «Vinciamo noi». Il retroscena

Guendouzi, cuore d’oro per la piccola Benedetta: il gesto del francese per la giovane tifosa biancoceleste. Il retroscena

Come riferito dal Corriere dello Sport, Mateo Guendouzi aveva in qualche modo previsto la vittoria della Lazio in quel di Torino, con il francese che lo aveva anche promesso alla giovane Benedetta, tifosa biancoceleste di 10 anni.

La ragazzina è entrata al fianco del giocatore prima del match e lui, vedendola leggermente agitata, l’ha rassicurata promettendole i tre punti. Cosa che poi è avvenuta, per la felicità di Benni e della sua famiglia.