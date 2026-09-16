Gudmundsson torna in nazionale: l’Islanda gli regala una nuova occasione per rilanciarsi

Gudmunsson è stato convocato dal Gunnlaugsson per i quattro impegni di Nations League contro Estonia, Lussemburgo e Bulgaria
Arriva una nuova soddisfazione internazionale per Albert Gudmundsson. L’attaccante della Lazio è stato inserito dal commissario tecnico dell’Islanda Arnar Gunnlaugsson nella lista dei convocati per i prossimi quattro impegni di Nations League.
La nazionale islandese affronterà l’Estonia il 26 settembre, il Lussemburgo il 29 settembre, la Bulgaria il 3 ottobre e nuovamente l’Estonia il 6 ottobre. Per Gudmundsson si tratta di un’opportunità importante per ritrovare continuità e accumulare minuti dopo il passaggio alla Lazio.
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Gudmundsson, la Lazio aspetta il vero jolly offensivo
Il classe 1997 è arrivato a Roma per aggiungere qualità e imprevedibilità al reparto offensivo di Gennaro Gattuso. La sua capacità di giocare tra le linee, agire da seconda punta o allargarsi sulla fascia rappresenta una risorsa importante per il tecnico biancoceleste.
Dopo un periodo nel quale ha dovuto inserirsi nei nuovi meccanismi della squadra, la chiamata dell’Islanda può diventare un passaggio fondamentale. Vestire la maglia della propria nazionale significa infatti avere la possibilità di aumentare il ritmo partita e ritrovare quella fiducia necessaria per incidere anche con la Lazio.
Lazio, il fattore nazionale può aiutare Gudmundsson
La convocazione rappresenta anche un segnale positivo per il giocatore, che resta un elemento sul quale la Lazio ha deciso di puntare. Il percorso con la nazionale islandese potrebbe diventare un alleato per accelerare il suo inserimento definitivo.
Gattuso aspetta il miglior Gudmundsson: quello capace di inventare la giocata decisiva e aumentare le soluzioni offensive della squadra. La pausa internazionale potrebbe essere l’occasione giusta per avvicinarsi a quel livello.