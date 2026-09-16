Agostinelli consiglia Gattuso: «Darei una chance a Pinamonti dal primo minuto»

Agostinelli ha analizzato i ballottaggi offensivi in vista della sfida contro il Venezia, soffermandosi anche sulla gestione di Cancellieri e Isaksen

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Andrea Agostinelli ha parlato della Lazio e delle scelte che potrebbe effettuare Gennaro Gattuso in vista della prossima sfida contro il Venezia. L’ex tecnico biancoceleste si è soffermato soprattutto sul ballottaggio in attacco tra Andrea Pinamonti e Tijjani Noslin, oltre alla concorrenza sulla fascia tra Matteo Cancellieri e Gustav Isaksen.

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Agostinelli si esprime sulla situazione attuale della Lazio

PINAMONTI – «Pinamonti o Noslin con il Venezia? Ballottaggio delicato, devo dire. Dopo la prestazione dell’ex Sassuolo contro il Milan, non farlo giocare potrebbe creare qualcosa. Non perché Noslin non meriterebbe di giocare, ma mi convince poco. Penso che l’olandese potrebbe essere schierato nella ripresa».

NOSLIN – «Lui ha fatto anche delle buone cose, ma è anche abituato a fare la riserva. Pinamonti va un po’ tirato su ed io una chance dall’inizio gliela darei».

CANCELLIERI – «Isaksen o Cancellieri? Confermerei il secondo perché ha fatto bene. Parliamo di due giocatori simili, entrambi con pregi e difetti che li accompagnano. Devi capire il momento migliore per sfruttarli».

Per Agostinelli, quindi, la gestione degli uomini sarà fondamentale per permettere alla Lazio di sfruttare al meglio le caratteristiche dei propri esterni offensivi.