La protesta dei tifosi della Lazio continua: nuovo striscione contro Lotito dopo le ultime vicende - FOTO - Lazio News 24

Lazio, i tifosi alzano la voce: il messaggio rivolto alla società del presidente Claudio Lotito dopo il clima di tensione esacerbato dai fatti emersi negli ultimi giorni

Il clima attorno alla Lazio resta particolarmente acceso. Le recenti notizie relative all’inchiesta portata avanti dalla Procura di Roma hanno riacceso il dibattito all’interno dell’ambiente biancoceleste, già attraversato negli ultimi anni da momenti di forte tensione tra la tifoseria e la società guidata dal presidente Claudio Lotito. Nonostante il periodo complicato, i sostenitori della Lazio continuano a manifestare il proprio dissenso attraverso diverse iniziative. Nelle ultime ore sui social è circolata l’immagine di uno striscione, con alcuni messaggi indirizzati direttamente al numero uno biancoceleste.

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Lazio, lo striscione dei tifosi: il messaggio contro Lotito

Lo striscione attribuito alla contestazione dei tifosi contiene tre messaggi principali rivolti a Lotito. Tra le frasi riportate compaiono: «Sappiamo leggere i bilanci… Consob e Istituzioni i tuoi agganci», «Vai cercando i mandanti? La totalità del Popolo Laziale… tutti quanti!» e infine il messaggio più diretto: «Libera La Lazio».

Le parole presenti sullo striscione rappresentano la posizione di una parte della tifoseria, che rivendica la propria autonomia nel portare avanti la contestazione nei confronti della gestione societaria. La protesta, secondo quanto espresso dagli stessi sostenitori, sarebbe quindi da considerare indipendente rispetto alle vicende legate all’inchiesta e alle valutazioni che saranno effettuate dagli organi competenti.

Il rapporto tra una parte della tifoseria biancoceleste e la proprietà è da tempo caratterizzato da momenti di confronto acceso. Negli ultimi anni il malcontento si è manifestato attraverso diverse forme di protesta, con i sostenitori che hanno espresso più volte le proprie perplessità sulla gestione del club. La nuova iniziativa si inserisce dunque in un contesto già segnato da una forte contrapposizione tra alcune frange del tifo e la dirigenza della Lazio. La tifoseria ha inoltre ribadito, attraverso i messaggi diffusi, la volontà di mantenere separati il proprio dissenso e qualsiasi eventuale sviluppo legato alle indagini in corso. La foto: