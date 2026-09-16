Immobile riparte dalla Nazionale U 16: «Sono felicissimo, posso ripartire da capo e portare la mia esperienza» - Lazio News 24

Ciro Immobile, ex attaccante e capitano della Lazio, inizia la nuova avventura da capo delegazione della Nazionale italiana under 16. Tutte le sue dichiarazioni

Una nuova fase della carriera di Ciro Immobile è ufficialmente iniziata. L’ex attaccante della Lazio, dopo aver lasciato il calcio giocato, si prepara a vivere una nuova esperienza al servizio della Nazionale italiana nel ruolo di capo delegazione dell’Under 16. Un incarico che rappresenta un primo passo nel mondo dirigenziale per il miglior marcatore della storia della Lazio, pronto a mettere a disposizione dei giovani calciatori la propria esperienza maturata in anni di Serie A e con la maglia azzurra.

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Intervistato da Sky Sport, Immobile ha raccontato le sue sensazioni dopo questa nuova opportunità, spiegando di essere pronto a iniziare un percorso diverso ma altrettanto stimolante. L’ex centravanti biancoceleste ha ammesso di non aspettarsi un coinvolgimento così rapido nel progetto della Federazione, ma ha accolto con grande entusiasmo la possibilità di lavorare con i giovani talenti italiani. Le sue parole:

«Non mi aspettavo che tutto partisse così velocemente. Sono felicissimo di questo ruolo, posso ripartire da capo con i ragazzi. Ieri abbiamo fatto una bella partita contro la Spagna, potevamo anche vincere. Posso aiutare, obiettivo primario. In tutti i sensi, senza intralciare il lavoro che è già partito con mister Costantino. Bisogna far sentire ai ragazzi quel senso di appartenenza che serve per la maglia della Nazionale».

Parole che evidenziano il ruolo educativo che l’ex bomber vuole ricoprire, mettendo al centro non soltanto gli aspetti tecnici ma anche quelli legati alla mentalità e all’identità azzurra. La nuova avventura con l’Under 16 arriva dopo anni di grandi successi vissuti da protagonista con la maglia della Lazio. Con il club biancoceleste, Immobile ha scritto pagine importanti della storia recente della società, diventando un simbolo per i tifosi e un riferimento offensivo per diverse stagioni.

Adesso l’ex attaccante cambia prospettiva e si mette al servizio delle nuove generazioni. La sua conoscenza del calcio italiano e internazionale potrà rappresentare un valore aggiunto per i giovani della Nazionale, chiamati a crescere dentro un percorso di formazione tecnica e umana. Per Immobile inizia quindi una nuova sfida: non più segnare gol, ma aiutare i ragazzi a costruire il proprio futuro nel calcio.