Gregucci: «Dopo l’Inter la Lazio deve ritrovare compattezza. Vecino? Ecco cosa ne penso»

Angelo Gregucci, ex calciatore della Lazio, ha parlato così della prossima sfida contro il Lecce e dell’infortunio di Vecino

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Angelo Gregucci ha parlato così della Lazio in vista del match contro il Lecce:

PAROLE – «Dopo l’Inter la Lazio a Lecce deve ritrovare compattezza, il senso della squadra, la disponibilità, l’attenzione, tutti quei presupposti che l’hanno portata a questo punto della stagione con questo percorso. Servirà agonismo, la cosiddetta cilindrata mentale che ti permette di andare oltre il supporto dei singoli. Il resto sarà una conseguenza logica, anche perché questo è un campionato particolare in cui nulla è già definito nei rapporti di forza. Domani, intanto, la Lazio deve pareggiare tutta la voglia di battagliare dei salentini. Se lo farà usciranno i valori di una gara molto importante. Leggera di cervello ma forti nell’agonismo, questa è la ricetta per ripartire subito e confermarsi a livelli alti.

L’infortunio di Vecino? Io ogni volta mi chiedo come sia possibile che non ci sia un giocatore del nostro settore giovanile in grado di diventare importante in questi contesti. Ai miei tempi le giovanili erano una risorsa fondamentale per la Lazio, ogni volta che c’era un problema per un giocatore della prima squadra, ti voltavi e vedevi un ragazzo di grandi qualità pronto a subentrare. Questo manca tantissimo…».