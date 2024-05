Gravina: «Oggi giornata storica per la Federazione. Vogliamo dimostrare che…». Le parole del presidente della FIGC

Gabriele Gravina ha parlato, a margine dell’evento per il lancio di Vivo Azzurro Tv, delle possibili innovazioni per la Serie A.

PAROLE – «Partiamo dal sentimento di orgoglio che provo in questo momento. Credo che oggi sia una giornata storica per la Federazione, che presenta la propria piattaforma digitale che sarà arricchita da tantissimi contenuti. Mi piace iniziare con quella frase che ho letto, cioè ‘il calcio come non lo avete mai visto’, perché è una frase che rende l’idea di questa iniziativa. Una straordinaria multidimensionalità del calcio; la sua facilità nel saper raccontare storie ed emozionare. Nelle ultime settimane, mesi, anni, noi ci confrontiamo quasi ogni giorno con alcune parole e ogni periodo viene fuori qualche novità. Abbiamo iniziato con rivoluzione, riforma, cambiamento; tutte parole che danno l’idea di un confronto continuo con alcune componenti che fanno resistenza a questa idea di cambiamento. Lo abbiamo fatto sul piano economico-finanziario col piano strategico, lo facciamo oggi sul piano della comunicazione trasformando una media factory in media company. Ci piace l’idea che la Federazione possa lanciare progetti del genere per rendere noti aspetti inediti del calcio. Noi vogliamo dimostrare che c’è altro, è questa la dimensione più bella. Vivo Azzurro tv sarà un contenitore straordinario e parlerà di tutto: dalla base alle nazionali. Oggi il sentimento provato è di orgoglio, è una giornata storica per la federazione che presenta la sua piattaforma digitale. Vogliamo essere uno specchio in cui l’Italia sia felice di specchiarsi per vedersi, perché no, anche più bella di quella che a volte viene dipinta».