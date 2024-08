Gol Castellanos, la rete dell’attaccante vista da un’altra prospettiva: il post social – VIDEO

Nella vittoria di ieri contro il Venezia, Valentin Castellanos è stato il grande protagonista della serata. Oltre ad una grande prestazione, ha segnato il gol del momentaneo pareggio e si è procurato il rigore che è valso il 2-1 di Mattia Zaccagni.

