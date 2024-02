Mussa su Lazio Bayern Monaco: «Dai biancocelesti mi aspetto questo. Alla squadra di Sarri manca una caratteristica importante»

Giovanni Mussa, allenatore, ha analizzato la gara di questa sera tra Lazio e Bayern Monaco: le sue dichiarazioni

Ospite a TMW Radio, Giovanni Mussa ha parlato di Lazio-Bayern Monaco:

PAROLE – «Punterà ad avere un buon equilibrio sia come esperienza che come brillantezza. Vecino gli dà garanzie come esperienze e puoi mettere più freschezza davanti. Io partirei con Vecino e Isaksen davanti. Poi durante la partita posso rimettere dentro uno d’esperienza davanti e uno che protegge dietro. Mi aspetto una Lazio solita, non ha la capacità di adattamento alla partita. Spesso fa una partita organizzata ma ha poca imprevedibilità, che è un bene ma anche un male. Dovrebbe imparare a essere imprevedibile».