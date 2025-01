Giordano svela: «Quel gol con la Lazio mi rappresenta meglio di tutti gli altri. Squalifica calcioscommesse? Ancora non me ne faccio una ragione»

Le parole di Bruno Giordano sulla sua carriera da calciatore. Ecco le sue dichiarazioni

Il racconto dell’ex Lazio, Bruno Giordano a La Gazzetta dello Sport.

IL GOL CHE MEGLIO LO RAPPRESENTA – «Quello segnato al volo a Dino Zoff, in un Lazio Juventus degli anni 70. C’era tecnica e sfrontatezza. Con Dino ci scherziamo ancora».

SQUALIFICA CALCIOSCOMMESSE – «Rabbia, tanta rabbia. Sono passati quarantacinque anni e ancora non me ne faccio una ragione. Venni punito ingiustamente, per una faccenda che non mi aveva mai coinvolto. Quella squalifica mi ha privato della possibilità di diventare campione del mondo. In Spagna, nel 1982, probabilmente ci sarei stato anch’io. Ricordo che vidi la finale contro la Germania a Fregene, a casa di amici. Alla fine andammo in strada e facemmo festa, ma avevo una strana malinconia addosso. Era il rimpianto di non essere lì con gli altri azzurri. Solo una cosa mi faceva felice: pensare alla gioia del mio amico Paolo Rossi».