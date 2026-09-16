Giordano analizza il momento della Lazio: «Gattuso sta facendo un’ottima gestione»

Giordano ha commentato l’inizio di stagione della squadra di Gattuso, soffermandosi sul pareggio contro il Milan e sulla crescita dei singoli

Bruno Giordano è intervenuto ai microfoni di Radiosei per tracciare un primo bilancio sull’avvio di stagione della Lazio che, dopo le prime quattro giornate di campionato, non ha ancora perso una sfida. L’ex attaccante biancoceleste ha analizzato il pareggio contro il Milan all’Olimpico, il lavoro di Gennaro Gattuso e la gestione di alcuni giocatori della rosa. Le sue considerazioni sui biancocelesti.

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Giordano ritorna sulla situazione della Lazio

LAZIO-MILAN – «Lazio-Milan ha visto un primo tempo fatto in modo eccellente, il secondo appannaggio del Milan. Poi nella ripresa i ruoli si sono invertiti. Bisogna sempre vedere meriti e demeriti. Partita dai due volti, gara giocata a viso aperto, forse con un po’ di esperienza nei primi 20 minuti della ripresa, rallentando il palleggio».

PRESTAZIONE – «La Lazio ha continuato ad accelerare in forza del doppio vantaggio. Poi nella parte finale sono mancate le energie, è uscito il Milan che ha meritato il pareggio».

PINAMONTI – «Pinamonti non è al 100%, deve mettere minuti e stare bene. Noslin e Cancellieri sono carichi per i gol fatti. Pinamonti deve avere la voglia di prendersi il posto ed essere protagonista. Ci sono tante gare perché Pinamonti dimostri il suo valore».

GATTUSO – «Gattuso sta facendo un’ottima gestione. Ha valorizzato Belahyane che sembrava non potesse giocare, oltre al lavoro fatto su Tavares. I giocatori devono avere tempo per comprendere il sistema di Gattuso».

ICARDI – «Gattuso voleva un giocatore diverso, che lavora poco per la squadra. Solo alla fine del campionato si capire se è stata la scelta giusta. A me non ha mai fatto impazzire, segna ma le sue squadre poi non centrano il bersaglio grosso».