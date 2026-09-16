Amorim torna sulla sfida contro la Lazio: «Non ha giocato bene tutta la squadra, non solo Modric»

Amorim ha spiegato le scelte di rotazione alla vigilia della sfida di Europa League contro il Benfica, ricordando il pareggio dell’Olimpico

In vista dell’esordio in Europa League contro il Benfica, il tecnico del Milan Ruben Amorim è intervenuto ai microfoni di Sky Sport tornando anche sul pareggio per 2-2 ottenuto contro la Lazio all’Olimpico nell’ultimo turno di Serie A. Tale sfida ha lasciato un po di amaro in bocca ai rossoneri che si stanno preparando al match delicato contro i lusitani.

L’allenatore portoghese ha parlato della gestione delle energie e della necessità di effettuare rotazioni, soprattutto in una fase della stagione caratterizzata da numerosi impegni ravvicinati.

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Amorim e le considerazioni in vista di Lazio Milan

LAZIO – «Con la Lazio è stata semplicemente una partita che la squadra non ha giocato bene, non solo Luka (Modric ndr). Devo fare delle rotazioni, soprattutto con un giocatore di 40 anni. Ma può giocare».

ROTAZIONI – «Devo ruotare i giocatori, ma vogliamo sicuramente vincere ogni partita. Per la mia esperienza è impossibile essere freschi sempre con tre partite in una settimana».

CONDIZIONE – «Stiamo cercando di far trovare la miglior forma a tutti i calciatori e quindi scegliamo in questo modo».

La sfida contro la Lazio è quindi stata indicata dal tecnico come una partita nella quale il Milan non è riuscito a esprimersi al meglio, ma la gestione delle energie resta un elemento centrale per affrontare una stagione ricca di appuntamenti.