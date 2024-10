Giordano: «Credo che la Lazio debba soltanto migliorare la fase difensiva. Tavares...»

Le parole di Giordano sull’andamento della Lazio e sui nuovi acquisti di mercato del club

Intervistato ai microfoni di Radio Laziale, Bruno Giordano ha parlato della Lazio di Baroni e dei giocatori biancocelest in questo avvio di campionato.

PAROLE– «Credo che la Lazio debba soltanto migliorare la fase difensiva; ha 2 ottimi mediani in grado di dare la copertura che serve, però logicamente serve anche l’apporto dei due esterni d’attacco e di una delle due punte. Dal punto di vista offensivo, invece, la squadra di Baroni sembra sempre in grado di segnare qualche gol. Le reti quest’anno potranno arrivare non solo dagli attaccanti, ma anche da giocatori come Guendouzì e Rovella, che hanno nelle loro corde anche caratteristiche offensive. Poi attenzione anche a Tavares, perchè con le doti atletiche di cui dispone,se arriva in aria di rigore e rimane concentrato può essere pericoloso e segnare diversi gol »