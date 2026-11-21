Bruno Giordano, ex giocatore della Lazio, ha rilasciato delle dichiarazioni su Andrea Pinamonti oltre che verso la sfida contro il Lecce

Bruno Giordano analizza il momento della Lazio di Gennaro Gattuso in vista della sfida contro il Lecce. L’ex attaccante biancoceleste, intervenuto ai microfoni di Radiosei, si è soffermato sulle prestazioni di Andrea Pinamonti, sulla crescita di Tijjani Noslin e sulle ambizioni della formazione capitolina.

Uno dei temi affrontati da Giordano riguarda il rendimento di Pinamonti, attaccante dal quale ci si aspetta un contributo sempre maggiore. L’ex centravanti ha invitato a valutare il giocatore considerando anche le difficoltà incontrate durante la preparazione estiva.

«Gattuso vede Pinamonti quotidianamente, noi lo vediamo solo nei 90′. Non credo sia stato massacrato, tutti quanti lo stanno aspettando, anzi è stata sottolineata anche l’attenuante di una preparazione estiva non ideale. Noslin in questo momento può giocare in qualsiasi modo e ruolo, ha entusiasmo e forza fisica. Sa quello che deve fare e lo fa bene, l’assist a Frattesi con il Napoli è un esempio. Ci aspettiamo solo conferme dalla squadra e dai singoli. Pinamonti, va detto, ha comunque realizzato due reti nel poco tempo in cui ha giocato. Può fare molto di più, ma ritengo il suo rendimento in linea con la situazione».

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Giordano indica la strada per continuare a sognare

La formazione allenata da Gennaro Gattuso si presenta alla ripresa del campionato con grandi ambizioni, forte di un avvio di stagione estremamente positivo. Secondo Giordano, i biancocelesti non devono lasciarsi condizionare dalla classifica o dai risultati delle dirette concorrenti.

L’obiettivo deve essere quello di mantenere alta la concentrazione, affrontando ogni impegno con la stessa determinazione mostrata finora. Un messaggio preciso rivolto anche all’allenatore, chiamato a gestire le aspettative di una squadra che sta sorprendendo per continuità e rendimento.

«La Lazio è già lanciata, non deve fare una rincorsa, sono le altre che devono lanciarsi per recuperare. La Lazio davvero, come dice Gattuso, deve giocare e pensare ad una partita alla volta. Giocando ogni partita al massimo puoi davvero sparare il massimo ogni volta. Sta a Gattuso inculcare nella testa dei giocatori la convinzione che quello che conta è solo il prossimo avversario».

Un altro argomento centrale riguarda le numerose problematiche fisiche che hanno interessato la rosa biancoceleste. Le assenze rappresentano un ostacolo per Gattuso, costretto a trovare soluzioni alternative per mantenere competitiva la squadra. «Gli infortuni non credo che possano aiutare a tenere alta l’attenzione. Più c’è concorrenza e più i calciatori danno il massimo».

Parole che fotografano una delle principali sfide per la Lazio nelle prossime settimane: continuare a ottenere risultati importanti nonostante le difficoltà legate all’organico. La partita contro il Lecce rappresenta quindi un nuovo banco di prova per Gattuso, chiamato a confermare quanto di buono costruito nella prima parte della stagione.