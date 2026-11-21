Lazio, arrivano notizie incoraggianti sulle condizioni di Josip Sutalo: l’infortunio del difensore croato potrebbe essere meno grave del previsto. Le ultime

La Lazio di Gennaro Gattuso continua a lavorare per mantenere l’ottimo rendimento mostrato in questa prima parte della stagione, ma l’allenatore biancoceleste deve ancora fare i conti con alcune assenze importanti.

L’obiettivo è quello di recuperare progressivamente gli elementi attualmente indisponibili, così da affrontare i prossimi impegni con una rosa sempre più completa. Tra i giocatori maggiormente attesi c’è Josip Sutalo, fermato da un problema muscolare che aveva inizialmente fatto temere uno stop particolarmente lungo.

Arrivano segnali incoraggianti da Formello

Le ultime notizie sulle condizioni di Josip Sutalo lasciano spazio a un maggiore ottimismo. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, infatti, il quadro relativo all’infortunio del centrale croato potrebbe essere meno preoccupante rispetto alle prime valutazioni.

Inizialmente si temeva uno stiramento di secondo grado pieno, un problema che avrebbe potuto comportare tempi di recupero piuttosto lunghi. Adesso, invece, sarebbe emersa la possibilità che la lesione sia meno grave del previsto. Una prospettiva incoraggiante per Gattuso, che spera di riavere il difensore a disposizione il prima possibile.

Ultimissime Lazio LIVE: tutte le novità sui biancocelesti di Gattuso

Sutalo può rientrare prima del previsto: le ultime sui tempi di recupero

La novità più importante riguarda proprio la possibile durata dello stop. Stando alle indiscrezioni riportate dal quotidiano sportivo, Sutalo potrebbe tornare a disposizione dell’allenatore biancoceleste in meno di un mese.

Si tratta, per il momento, di una previsione ancora da confermare attraverso l’evoluzione delle condizioni fisiche del giocatore. Molto dipenderà dalla risposta del muscolo alle cure e dal successivo percorso di recupero. Lo staff medico della Lazio dovrà quindi monitorare attentamente la situazione, evitando di accelerare eccessivamente i tempi per scongiurare il rischio di ricadute.

Lazio, Gattuso aspetta anche Tavares: la situazione degli altri infortunati

Il possibile recupero anticipato di Sutalo rappresenterebbe una notizia preziosa per Gennaro Gattuso, che sta cercando di gestire nel migliore dei modi le assenze nel reparto difensivo.

Nel frattempo, l’allenatore può già contare sul rientro a disposizione di Albert Gudmundsson, mentre per Nuno Tavares sarà necessario attendere ancora. L’obiettivo del tecnico è quello di ritrovare gradualmente tutti i giocatori, aumentando le alternative disponibili nelle rotazioni e riducendo la necessità di adattamenti tattici.

A Formello, dunque, cresce la fiducia, anche se non è ancora possibile stabilire una data precisa per il rientro. Sutalo resta sotto osservazione, ma le ultime indicazioni lasciano intravedere uno scenario più favorevole rispetto alle preoccupazioni iniziali.