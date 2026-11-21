Lazio, Gennaro Gattuso e Claudio Lotito sempre più vicini: il presidente e l’allenatore hanno cenato insieme nella giornata di ieri. I dettagli dell’incontro

Il momento positivo della Lazio non si riflette soltanto sui risultati ottenuti in campo, ma anche sul clima che si respira all’interno del centro sportivo di Formello. La squadra sta attraversando una fase particolarmente favorevole e, parallelamente, si sta consolidando il rapporto tra l’allenatore Gennaro Gattuso e il presidente Claudio Lotito. Un’intesa che cresce con il passare delle settimane e che potrebbe rappresentare un elemento importante per il prosieguo della stagione.

Gattuso e Lotito a cena insieme: il retroscena da Formello

Come riportato dall’edizione odierna del Corriere della Sera, nella giornata di ieri Gattuso e Lotito hanno condiviso una cena, un’occasione per confrontarsi sulla situazione attuale della Lazio e approfondire alcuni aspetti legati alla gestione quotidiana della squadra.

Il presidente Claudio Lotito starebbe manifestando una crescente volontà di seguire da vicino il lavoro svolto dall’allenatore e dai suoi collaboratori. Il patron biancoceleste vuole essere maggiormente coinvolto nella quotidianità della squadra, mantenendo un dialogo costante con Gattuso.

Ultimissime Lazio LIVE: tutte le novità sui biancocelesti di Gattuso

Un atteggiamento che nasce anche dalla convinzione che questa Lazio possa raggiungere traguardi importanti. I risultati ottenuti finora hanno alimentato l’entusiasmo nell’ambiente e il presidente intende sostenere il gruppo in questa fase della stagione.

La cena rappresenta dunque un ulteriore segnale della vicinanza tra le due figure di riferimento del club capitolino. Non soltanto questioni sportive, ma anche la volontà di rafforzare un rapporto personale e professionale che sembra procedere nella direzione giusta.

Gattuso apprezza la vicinanza di Lotito: cresce il feeling

Anche Gennaro Gattuso starebbe apprezzando particolarmente l’atteggiamento del presidente. L’ex commissario tecnico della Nazionale italiana ha trovato nella Capitale un ambiente nel quale riesce a lavorare con serenità, anche grazie al rapporto instaurato con la proprietà.

La sintonia con Lotito costituisce un elemento significativo per l’allenatore, che può contare sulla vicinanza del massimo dirigente biancoceleste nella gestione del gruppo. Per il momento, dunque, non emergono particolari novità relative a eventuali accordi futuri. L’aspetto più importante della serata sarebbe stato proprio il consolidamento di un’intesa che si sta sviluppando progressivamente.

La Lazio vuole continuare a crescere e il rapporto tra Gattuso e Lotito potrebbe rivelarsi una risorsa preziosa per affrontare i prossimi impegni stagionali. Il clima a Formello resta sereno e la collaborazione tra allenatore e presidente appare sempre più solida.