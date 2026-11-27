Convocati Lazio per il Torino: ecco la lista completa dei giocatori a disposizione del tecnico Gennaro Gattuso per la gara di domani

Riflettori puntati sullo Stadio Olimpico Grande Torino! Domani, 28 novembre, andrà in scena la gara tra la Lazio di Gennaro Gattuso e il Torino guidato da Ignazio Abate. Fischio d’inizio alle ore 18. Intanto, il tecnico biancoceleste ha stilato e resa nota la lista dei convocati. Al suo interno figurano Mattia Zaccagni e Danilo Cataldi!

Il capitano ha superato l’edema al quadricipite femorale sinistro, mentre il centrocampista torna dopo il fastidio muscolare all’adduttore. Assente Kenneth Taylor fermato da un affaticamento muscolare con edema al flessore. Vi riportiamo l’elenco completo:

«Il tecnico biancoceleste Gennaro Gattuso ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di domani contro il Torino (ore 18:00).

Portieri: Mandas, Motta, Renzetti;

Difensori: F. Bordon, R. Bordon, Doekhi, Floriani M., Lazzari, Leite, Pedraza, Pellegrini, Provstgaard;

Centrocampisti: Belahyane, Cataldi, Dele-Bashiru, Farcomeni, Frattesi, Przyborek, Rovella;

Attaccanti: Cancellieri, Gudmundsson, Isaksen, Noslin, Pinamonti, Serra, Zaccagni».

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