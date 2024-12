Gila Lazio, partenza super del difensore: poi il cambio ed il tracollo biancoceleste. Le pagelle dei quotidiani

Gila Lazio, il difensore spagnolo era uno dei migliori della sua squadra ma è stato costretto al cambio per dei giramenti di testa. Le sue pagelle

Mario Gila aveva iniziato alla grande il match di ieri contro l’Inter. Poi, però, è stato costretto al cambio per dei giramenti di testa e la squadra di Inzaghi ha trovato spazio per far male alla Lazio. Di seguito le pagelle dei quotidiani:

MESSAGGERO – «6, Un paio di anticipi su Lautaro, un’uscita con la palla al piede e poi il crollo a terra dopo un rinvio di prepotenza. Chiede il cambio per un malore improvviso. Era il miglior difensore della Lazio».

CORRIERE DELLO SPORT – «6,5, Getta la spugna per giramenti di testa, dopo una mezzora di padronanza. Poi la difesa s’è aperta».

GAZZETTA DELLO SPORT – «6, Con lui la Lazio non corre rischi. Senza, la squadra si sfalda. Finché resta in campo anticipa e tampona gli avversari, impedendo agli attaccanti interisti di innescarsi. Esce per un giramento di testa».