Serie A, arrivano le decisioni di Rocchi sugli arbitri per la prossima stagione

Arrivano le decisione del designatore Gianluca Rocchi sugli arbitri della prossima stagione in Serie A: tutti i dettagli

Il designatore Gianluca Rocchi tra oggi e domani dovrebbe parlare in conferenza stampa per annunciare la nuova squadra di arbitri per la prossima Serie A. Tra volti nuovi, conferme e bocciati, la Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione. Tra i dimissionari e bocciati ci sono Irrati e Valeri – che dimissionari passeranno a lavorare unicamente al VAR – e Serra, bocciato dopo la polemica con Mourinho.

Rocchi lancerà quindi molti altri giovani nel massimo campionato ed è pronto anche a dettare le linee guida della prossima stagione: in cima alla lista un taglio netto ai rigorini e tolleranza zero per perdite di tempo ed intemperanze dalla panchina.