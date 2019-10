Genoa, Thiago Motta sarà il nuovo allenatore

Thiago Motta alla guida del Genoa. Fatale per Andreazzoli la cinquina inflitta dal Parma: manca solo l’ufficialità

Cambio di panchina per il Genoa. Fatale la cinquina inflitta dal Parma alla squadra di Andreazzoli: l’ennesimo risultato negativo che ha spinto Preziosi a cercare un sostituto per la guida del Grifone. Come riferito da Gianlucadimarzio.com, a sorpresa, sarà Thiago Motta ad ereditare il ruolo di allenatore. L’ex centrocampista rossoblu ha incontrato il presidente a Milano, un incontro utile per raggiungere l’accorso: a breve l’ufficialità.