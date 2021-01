Il gol subito dalla Lazio è il 100esimo subito dalla Lazio contro il Genoa a Marassi

La Lazio non è riuscita ad andare oltre il pari contro il Genoa sullo scivoloso campo del Luigi Ferraris. Il gol di Mattia Destro a ristabilito la parità dopo il vantaggio di Ciro Immobile, arrivato su calcio di rigore. Il gol del centravanti ex Milan e Roma, nello specifico, è il 100esimo subito dalla Lazio contro il Genoa a Marassi in tutti gli incontri disputati tra le due squadre.