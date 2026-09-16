Gattuso valuta le scelte offensive: tutti i ballottaggi della Lazio verso la sfida contro il Venezia

Gattuso ha ancora due allenamenti per decidere la formazione da schierare al Penzo: Doekhi recupera, Dele-Bashiru verso il forfait

La Lazio continua a preparare la trasferta contro il Venezia, ultimo appuntamento prima della lunga sosta per le nazionali. A Formello mister Gennaro Gattuso ha iniziato a ragionare sulle scelte di formazione, con diversi ballottaggi ancora aperti soprattutto nel reparto offensivo.

Dopo l’allenamento svolto questa mattina, il tecnico biancoceleste avrà a disposizione altre due sedute per definire l’undici titolare: la squadra tornerà in campo domani e venerdì alle ore 9:30, mentre sarà la rifinitura a dare le indicazioni definitive in vista della sfida del Penzo.

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Emergono nuovi dubbi in attacco: Cancellieri o Isaksen? Noslin insidia Pinamonti

Le maggiori riflessioni di Gattuso riguardano il reparto offensivo. Il primo dubbio riguarda la fascia: confermare Matteo Cancellieri, protagonista nelle ultime uscite, oppure rilanciare Gustav Isaksen, rientrato gradualmente nelle rotazioni della squadra.

Al centro del tridente resta invece aperta la sfida tra Tijjani Noslin e Andrea Pinamonti. L’attaccante italiano ha recuperato dal problema alla caviglia e torna quindi a disposizione, ma il tecnico dovrà valutare se affidarsi subito a lui oppure confermare la soluzione utilizzata nelle ultime partite.

Dele-Bashiru non verrà rischiato: possibile rientro dopo la sosta

Chi invece difficilmente sarà protagonista contro il Venezia è Fisayo Dele-Bashiru che sta proseguendo il lavoro differenziato dopo la lesione muscolare rimediata all’esordio stagionale.

Il giocatore potrebbe anche provare a strappare la convocazione, ma la sensazione è che il club non voglia correre rischi a ridosso della sosta per le Nazionali. Le tre settimane senza impegni ufficiali permetteranno infatti di recuperare diversi elementi: contro il Monza, il 10 ottobre, dovrebbero tornare a disposizione anche Nicolò Rovella e Adam Marusic.

Doekhi torna disponibile: sfida con Sutalo per affiancare Provstgaard

Le valutazioni riguardano anche il reparto arretrato. Le fasce dovrebbero essere confermate con Floriani Mussolini a destra e Nuno Tavares a sinistra, mentre il dubbio principale riguarda il compagno di Oliver Provstgaard al centro della difesa. Danilho Doekhi è tornato a disposizione dopo il forfait contro il Milan. Il difensore olandese si sta allenando con un tutore protettivo alla mano sinistra, dopo la frattura rimediata nei giorni precedenti al match contro i rossoneri.

L’ex Union Berlino si gioca una maglia da titolare con Josip Sutalo, autore di un esordio positivo contro il Milan e protagonista di buone prestazioni anche nelle prime giornate di campionato. Gattuso avrà quindi ancora qualche giorno per sciogliere gli ultimi dubbi: Venezia sarà un test importante per la Lazio, chiamata a chiudere al meglio la prima parte di stagione prima della pausa internazionale.