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Gattuso nel pre gara: «Udinese squadra ostica! Viene prima il gruppo del singolo. I nuovi? Sposano il progetto»

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3 ore ago

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Rino Gattuso, tecnico della Lazio, ha parlato nel pre partita del match della terza giornata contro l’Udinese

Rino Gattuso, tecnico della Lazio, ha parlato nel pre partita del match valido per la terza giornata di Serie A 2026-2027 contro l’Udinese . Le sue parole rilasciate ai microfoni di DAZN:

Ultimissime Lazio LIVE: le parole di Gattuso e Frattesi e le novità verso la sfida con l’Udinese

REAZIONE – «La rotta è quella giusta e dobbiamo perseverare su questo cammino senza lasciarci condizionare dagli episodi. La pesante battuta d’arresto contro il Mantova è servita a rinforzare le nostre convinzioni: il gruppo ora crede ciecatamente nella propria identità e dobbiamo continuare a spingere in questa direzione».

INSIEIDE UDINESE – «L’impegno che ci attende ha tutte le caratteristiche di una sfida rognosa e ricca di insidie. Affrontiamo una compagine strutturata eccellente sotto il profilo atletico, rapida nelle ripartenze e ben organizzata in panchina. Per evitare di essere schiacciati servirà grande tenuta fisica e la capacità di rispondere colpo su colpo per l’intera durata della gara».

GRUPPO – «I singoli elementi devono mettersi al totale servizio del gruppo, senza mezze misure o personalismi. L’approccio dovrà essere impeccabile: se abbassiamo l’intensità o ci manca un pizzico di audacia, la partita si trasforma in un vero e proprio calvario. Servirà un’interpretazione di carattere dall’inizio alla fine».

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