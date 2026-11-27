Lazio, dalla conferenza stampa di Gattuso arrivano indicazioni importanti sulle condizioni degli infortunati: Taylor sarà rivalutato lunedì, mentre il capitano e l’attaccante olandese sono a disposizione

Una brutta notizia, ma anche due recuperi importanti per la Lazio alla vigilia della trasferta di Torino. Gennaro Gattuso ha voluto fare immediatamente chiarezza sulle condizioni dei propri giocatori, aprendo la conferenza stampa con un aggiornamento sulla situazione dell’infermeria biancoceleste. Confermato il forfait di Kenneth Taylor, mentre arrivano indicazioni rassicuranti sul conto di Mattia Zaccagni e Tijjani Noslin. Particolarmente importante il recupero del capitano, che ha avuto modo di allenarsi con il resto della squadra durante la settimana.

INFORTUNATI – «Prima di cominciare. Parlo degli infortunati. Taylor non sarà nella partita, ha avuto un problema contro il Lecce. Nel secondo tempo ha avuto un problemino, ha fatto una risonanza. Ha un po’ di edema. Lo valuteremo lunedì. Noslin e Zaccagni stanno bene. Zac ha fatto una settimana con noi. Gli altri li valutiamo lunedì».

Lazio, Taylor salta il Torino: lunedì nuove valutazioni sulle condizioni dell’olandese

Le parole di Gattuso chiariscono anche quando sia nato il problema fisico di Kenneth Taylor. Il centrocampista aveva accusato un fastidio già durante il secondo tempo della partita contro il Lecce, nella quale era stato tra i protagonisti con lo splendido assist di tacco per Noslin.

La risonanza magnetica ha evidenziato la presenza di un edema e soltanto lunedì verranno effettuate nuove valutazioni. Al momento, dunque, non è possibile stabilire con certezza i tempi di recupero dell’ex Ajax.

Contro il Torino toccherà con ogni probabilità a Fisayo Dele-Bashiru, unica alternativa naturale all’olandese nel ruolo di mezzala. Il nigeriano avrà l’opportunità di giocare una partita importante dal primo minuto, senza che Gattuso debba necessariamente modificare l’assetto del proprio centrocampo.

Lazio, il recupero di Zaccagni restituisce a Gattuso una soluzione importante sulla sinistra

Se l’assenza di Taylor priva la Lazio di buona parte della qualità del suo centrocampo, il recupero di Mattia Zaccagni restituisce al tecnico calabrese un giocatore capace di fare la differenza negli ultimi trenta metri.

Il particolare più interessante delle dichiarazioni di Gattuso riguarda proprio la settimana di allenamenti sostenuta dal capitano. Zaccagni non arriva alla vigilia della partita con un recupero dell’ultimo momento, ma ha avuto diversi giorni per lavorare insieme ai compagni.

Resta da capire quale sia la sua autonomia e se il tecnico riterrà opportuno schierarlo immediatamente dal primo minuto. La possibilità di averlo nuovamente a disposizione, però, assume un peso ancora maggiore alla luce dell’assenza di Taylor, considerando anche la qualità del dialogo tra i due sulla corsia mancina.

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Lazio, nessun problema per Noslin dopo la doppietta contro il Lecce

Buone notizie anche per Tijjani Noslin, reduce dalla sua migliore prestazione stagionale. La doppietta contro il Lecce ha rilanciato le quotazioni dell’attaccante olandese, che adesso potrebbe trovare ulteriore spazio nelle rotazioni offensive.

Il contemporaneo recupero di Noslin e Zaccagni permette a Gattuso di avere maggiore libertà nelle scelte sulla sinistra, senza dimenticare la capacità dell’olandese di ricoprire più posizioni lungo il fronte d’attacco.

Per il resto degli infortunati bisognerà invece attendere lunedì. Una giornata importante per capire con quali uomini la Lazio potrà affrontare il mese di dicembre, che vedrà i biancocelesti impegnati anche nel derby contro la Roma e in Supercoppa Italiana. Due appuntamenti ai quali Gattuso spera di arrivare con un’infermeria decisamente meno affollata rispetto a quella delle ultime settimane.