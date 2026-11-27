Infortunio Sutalo, dalla conferenza stampa di Gattuso alla vigilia di Torino-Lazio non arrivano particolari segnali incoraggianti sul recupero del centrale croato, ancora indietro rispetto a Nuno Tavares

Se per Nuno Tavares comincia a intravedersi la possibilità di un ritorno in gruppo, per Josip Sutalo bisognerà avere ancora pazienza. Nel corso della conferenza stampa alla vigilia della trasferta contro il Torino, Gennaro Gattuso ha aggiornato la situazione relativa agli infortunati della Lazio, lasciando intendere come il percorso di recupero del difensore croato sia ancora lontano dalla sua fase conclusiva. Una notizia non particolarmente incoraggiante per i biancocelesti, soprattutto alla luce degli importanti appuntamenti in programma nel mese di dicembre.

Infortunio Sutalo, il croato è ancora indietro nel percorso di recupero

L’aspetto più significativo delle dichiarazioni di Gattuso riguarda la differente situazione dei due difensori infortunatisi contro il Napoli. Per Tavares è già stato individuato un nuovo passaggio nel programma di recupero, con il lavoro sui cambi di direzione previsto per lunedì. Per Sutalo, invece, il tecnico non ha fornito indicazioni altrettanto precise.

LE SENSAZIONI SU TAYLOR, TAVARES E SUTALO – «Sutalo è ancora indietro, Tavares sta spingendo. Lunedì faremo i cambi di direzione. Siamo sulla buona strada. Su Taylor è difficile. Ha avuto un risentimento. Finita la partita non ha detto nulla, ma eravamo qui a Formello, ha chiamato e ha detto che sentiva fastidio. Credo che non sia gravissimo. Ma non ci possiamo permettere di rischiare, anche se non credo sia una cosa gravissima. Ha cominciato con le terapie e vediamo cosa dirà la risonanza e come si sentirà lui».

Difficile, sulla base delle parole dell’allenatore, ipotizzare una data per il rientro del croato. La sensazione è che servirà ancora del tempo prima di rivederlo a disposizione.

Infortunio Sutalo, quanto pesa l’assenza del croato nella difesa della Lazio

Arrivato in estate dall’Ajax, Sutalo aveva impiegato relativamente poco tempo per diventare uno dei punti fermi della retroguardia biancoceleste. La capacità di difendere in avanti e la sicurezza nella gestione del pallone ne avevano fatto un interprete particolarmente funzionale alle idee di Gattuso.

La sua assenza, tuttavia, ha permesso al tecnico di verificare l’affidabilità di altri elementi del reparto. Contro il Lecce sono arrivate indicazioni positive da Danilho Doekhi e Diogo Leite, entrambi coinvolti nella vittoria per 3-0 maturata all’Olimpico.

Il fatto che la Lazio sia riuscita a mantenere la porta inviolata anche senza Sutalo consente allo staff di gestire il recupero del croato senza l’urgenza di accelerarne il rientro. Per Doekhi e Leite, invece, si apre la possibilità di trovare quella continuità di impiego che finora era mancata.

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Infortunio Sutalo, derby e Supercoppa: gli appuntamenti di dicembre

I due grandi appuntamenti che attendono la Lazio nelle prossime settimane sono il derby contro la Roma del 13 dicembre e la semifinale di Supercoppa Italiana contro l’Inter del 22 dicembre.

Avere Sutalo a disposizione per almeno una di queste partite sarebbe importante per Gattuso, anche soltanto per ampliare le possibilità di scelta in un periodo particolarmente impegnativo sotto il profilo fisico e mentale.

Ad oggi, però, non ci sono elementi sufficienti per stabilire se il difensore riuscirà a recuperare in tempo. Le parole pronunciate dall’allenatore invitano alla prudenza e sarà interessante capire se dai prossimi aggiornamenti emergeranno indicazioni più concrete.

La Lazio ha dimostrato di poter sopperire alla sua assenza, ma recuperare uno dei migliori interpreti della propria retroguardia rimane fondamentale per affrontare con maggiori certezze il prosieguo della stagione.