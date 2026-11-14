Gattuso: «Tavares farà dei nuovi esami, è presto per dire cos’ha. Zaccagni sta già facendo del lavoro sul campo»

Gennaro Gattuso, allenatore della Lazio, ha rilasciato delle dichiarazioni al termine dell’amichevole odierna giocata a Formello contro il Mgarr United

Gennaro Gattuso ha parlato a Lazio Style Channel dopo la sfida giocata dalla sua Lazio al Fersini di Formello nella giornata odierna. Le sue parole:

SULL’AMICHEVOLE E SUL LAVORO SVOLTO IN SETTIMANA

«No, non si è fatto male nessuno, a parte le battute. Abbiamo lavorato molto bene per due giorni, oggi abbiamo concluso questa settimana e devo dire che siamo molto soddisfatti».

«Anche oggi, nonostante fosse un’amichevole, abbiamo corso tanto. Numeri importanti, corse importanti e qualità di gioco importante».

SUI MODULI E SULLA MENTALITÀ DELLA SQUADRA

«I moduli contano poco, che sia 4-3-3 o 4-2-3-1. Per noi contano la mentalità e la voglia di fare fatica in campo. Dovevamo anche dare minutaggio un po’ a tutti. Rovella ne aveva bisogno, Cataldi ne aveva bisogno, Alberto ne aveva bisogno. Anche Doekhi, che non giocava da tantissimo tempo. Devo dire che siamo molto soddisfatti e contenti».

«Non cambia nulla. È normale che ogni giocatore abbia le proprie caratteristiche. Se vedi bene, anche Taylor è un giocatore diverso da Zaccagni, però a Napoli ha fatto molto bene in quel ruolo. Noi dobbiamo sempre basarci su quello che vogliamo fare, mantenendo la nostra intensità e la nostra voglia».

«Come tutte le altre squadre, anche noi abbiamo degli infortunati. È inutile piangerci addosso. L’importante è mettere i giocatori nelle condizioni di esprimersi al massimo. Partiamo sempre dalla stessa base: bisogna avere gamba e mentalità».

SUGLI INFORTUNATI E SUI PROSSIMI CONTROLLI MEDICI

«Guarda, questa è una delle risposte che mi ero appuntato. Non stiamo nemmeno a parlarne. Non siamo usciti con nessun comunicato proprio per questo motivo: Nuno, Zaccagni e Frattesi lunedì faranno le risonanze».

«Non serve fare le risonanze due o tre giorni dopo l’infortunio, perché c’è l’edema e si fa fatica a vedere anche a livello strumentale. Bisogna aspettare che l’edema si assorba, così le immagini si leggono meglio. È per questo che stiamo temporeggiando».

«Penso che Zaccagni stia correndo e stia già facendo qualcosa sul campo. Lunedì faranno le risonanze Nuno, Zaccagni e Frattesi. Per tutte le diagnosi aspettiamo ancora qualche giorno per effettuare i controlli, dopodiché usciranno i comunicati».

«Ho sentito dire che Sutalo starà fuori due o tre mesi. Spero che non sia così. Anche su Zaccagni mi hanno detto tantissime cose, però è giusto non uscire con i comunicati prima di avere certezze. Dobbiamo farlo quando siamo sicuri della diagnosi, dell’eventuale rottura, dei centimetri e di tutti questi dettagli. È per questo che lunedì, dopo le risonanze, usciremo con il nostro comunicato».

SU NICOLÒ E SULLA SUA POSIZIONE IN CAMPO

«Sì, perché Nicolò è un giocatore dinamico e può farlo. È normale che debba pensare non soltanto a quando abbiamo la palla, ma anche a quando non ce l’abbiamo. Secondo me può farlo. Ha bisogno di trovare la condizione e di mettere minuti nelle gambe. Sono molto soddisfatto di questa settimana, perché ha fatto dei buoni allenamenti e oggi si è dato da fare. Può farlo, sì».

SU CANCELLIERI E SUI MARGINI DI MIGLIORAMENTO

«Deve sbloccarsi. Ne ho parlato con lui ieri e deve farlo, perché è un giocatore che ha del potenziale e tutte le caratteristiche necessarie. Innanzitutto ha l’età dalla sua parte e poi ha le qualità».

«Matteo, quando sta bene, ti riparte in faccia, sia in fase d’attacco sia quando non attacchiamo. Secondo me deve migliorare sotto porta, perché anche quest’anno avrebbe potuto segnare già quattro o cinque gol, considerando le occasioni che ha avuto. Riesce sempre a farsi trovare e stiamo lavorando su questo».

«Ieri ho parlato con lui. Ci parlo spesso, ma ieri abbiamo fatto una bella chiacchierata. Siamo d’accordo sul fatto che potrebbe fare molto, molto di più. Dobbiamo essere bravi ad aiutarlo a eliminare quei 10-15 minuti in cui esce sempre dalla partita. È uno step importante, uno switch che deve fare».

SU FRATTESI E SUL RAPPORTO PERSONALE CON IL CENTROCAMPISTA

«Parlo molto con lui e mi scontro spesso con lui. Penso che possa diventare uno dei più grandi giocatori nel ruolo di incursore, per le caratteristiche che ha. Gliel’ho detto anche l’altro giorno: “Mi rompi le scatole quando vieni a legare il gioco”. Perché non c’è bisogno che venga a legare, specialmente quando giochiamo come vogliamo noi, con Taylor, di cui abbiamo parlato prima. Se viene anche lui a legare il gioco, poi diventa difficile. Penso che debba capire questa cosa».

«Gli ho fatto il mio esempio. Io, ogni volta che recuperavo palla o quando giocavo, dentro di me contavo: uno, due… Per me erano tutti gol. La vivevo così, perché sapevo che vicino a me c’erano giocatori che con la palla sapevano fare meglio di me. Quella si chiama umiltà. Non sto dicendo che lui non sia umile, però gli piace, come a tutti i centrocampisti».

«Io voglio vedere da Davide Frattesi lo scatto che ha fatto a Napoli quattro o cinque volte in una partita, perché ce l’ha nelle corde. Sta a me riuscire a tirargli fuori questa caratteristica».

«A volte, quando gli parte la scimmia, vuole fare determinate cose. Ci sta, l’importante è che ascolti e che ci diciamo le cose per il suo bene. Però devo dire che ci vogliamo bene, dai. Ci scanniamo qualche volta, ma ci vogliamo bene».

«Non è nemmeno un gol banale, perché fare 50 metri senza palla e poi avere la lucidità di metterla a mezza altezza non è semplice. Un centrocampista normale magari incrocia la conclusione, mentre lui lì tira in quel modo. È stato bravissimo».

SU GUDMUNDSSON E SULLA CONDIZIONE FISICA

«Bene, bene. È un giocatore di qualità. È normale che in questo momento si veda che arranca un po’ e che non sia brillantissimo. Però ha delle giocate importanti quando tocca palla».

«Oggi, in fase di non possesso, l’ho richiamato quattro o cinque volte, ma ci sta. Ringraziamo anche che oggi non sia successo nulla, perché ha avuto un infortunio strano. È già da due settimane che sta lavorando e sta facendo tantissimo. Questa settimana si è allenato con noi, però sai meglio di me che, se cadi male o prendi una botta…».

SULLA PRESSIONE OFFENSIVA E SUI MOVIMENTI DEI GIOCATORI

«È fondamentale anche il fatto di andare a fare sempre una pressione ultraoffensiva. Tante volte ci troviamo con i centrali che possono arrivare molto avanti. Guarda Hermoso, faccio l’esempio della Roma. Quante volte, nelle ultime cinque o sei partite, si è trovato sistematicamente negli ultimi 20-25 metri? Questo stile di gioco ti porta ad andare a pressare in avanti e a togliere pressione al numero nove».

«Sì, è fondamentale, ma non soltanto per lui. Penso che stiamo facendo la differenza attaccando la linea e lavorando sulle catene, cercando sempre di rompere gli equilibri. Questo ci sta dando grandissimi vantaggi».

«Non deve farlo soltanto lui. È molto bravo in questo, arriva a fari spenti, non lo vedi. Non è un caso che riesca a segnare tutti questi gol. Secondo me ne ha sbagliati anche tre o quattro in questo campionato, al di là del rigore. Ha avuto altre tre o quattro occasioni limpide».

SULLA TATTICA E SULLA SCELTA DI DARE MENO INDICAZIONI AI GIOCATORI

«Ti dico una cosa. L’incazzatura più grande della mia carriera, da quando ho cominciato a fare questo lavoro, è stata quando provavamo determinate situazioni. Io e il mio staff lavoravamo come martelli pneumatici. Sembravamo un’industria: preparavamo continuamente calci piazzati, schemi e indicazioni. Poi arrivava la domenica e, al primo calcio d’angolo o al primo schema che dovevamo fare, i giocatori se lo dimenticavano. Troppe nozioni, troppe».

«Se pensi troppo, perdi il tempo di giocare. Già i giocatori devono pensare tanto. Ai miei tempi, quando giocavamo con il 4-3-3 o il 4-2-3-1, io da mezzala dovevo fare un movimento, poi correre e recuperare palloni. Le indicazioni finivano lì».

«Adesso, quando il portiere ha la palla, ci sono tre o quattro uscite da fare in fase di possesso. Arrivi nella metà campo avversaria e devi sviluppare il gioco in un altro modo. Poi c’è la pressione in fase di non possesso e comincia un’altra situazione. Aggiungi i calci piazzati e le rimesse laterali. Sono troppe nozioni».

«Il cambiamento è stato anche questo: poche cose, ma quelle che facciamo non si discutono, si fanno. Bisogna mettere i giocatori nelle condizioni di sviluppare automatismi e sentirsi a proprio agio. Alla fine si gioca a calcio e bisogna andare forte, perché questa è la verità».

SULLA SUA EVOLUZIONE COME ALLENATORE

«È l’esperienza. Sono anche le dinamiche, perché ogni esperienza è diversa. Un allenatore deve capire chi ha di fronte e, quando lo capisce, non può sempre fare copia e incolla delle esperienze precedenti».

«Più passano gli anni, più capisci che il calcio è cambiato, che i giocatori sono cambiati e che le dinamiche che ho vissuto da calciatore, oppure tredici anni fa quando ho cominciato ad allenare, oggi non vanno più bene».

«Devi sempre trovare il passepartout, la chiave giusta per entrare nella testa dei giocatori. Il cambiamento è stato questo. Se vai a vedere come facevo giocare le mie squadre quattro o cinque anni fa, oggi faccio una cosa totalmente diversa».

«Questo te lo portano l’esperienza, la conoscenza e il lavoro quotidiano. Se vuoi fare sempre le stesse cose, diventa tutto difficile. Ci sono tantissimi colleghi in giro per il mondo che sono molto bravi. Quando cominci a studiare e a vedere cose nuove, se hai voglia ti incuriosisci e provi a inserire sempre qualcosa di diverso. Penso che il cambiamento sia stato soprattutto questo. A livello umano, invece, determinate qualità o le hai o non le hai».

SUL LEGAME CON LA LAZIO E SULLA STORIA DEL CLUB

«Sono legato a questa realtà dal primo giorno in cui sono arrivato, perché ho un carattere così. Sono sanguigno, sono fatto così. Come mi vedete, così sono. Non riesco a recitare. Dal primo giorno in cui sono venuto qui ho capito subito dove stavo arrivando».

«Sapevo che ci avrei messo poco ad affezionarmi alle persone che lavorano qui dentro e a capire l’importanza di questo club, soprattutto per quanto ci tengono i tifosi. La storia della Lazio è incredibile, se la leggi».

«La parola libertà, no? Nasce a Piazza della Libertà, nel 1900. Ho studiato! Ho studiato perché c’è gente che è malata per la Lazio e mi racconta queste cose. Alla fine ti rimangono dentro».

SUI TIFOSI E SUL DESIDERIO DI RIVEDERE LO STADIO PIENO

«Sarei ipocrita a dire che non sogno di vedere la mia squadra con lo stadio pieno, con i tifosi che ci incitano. Segniamo un gol e andiamo sotto la curva, oppure siamo in difficoltà e loro ci trascinano. L’ho immaginato, l’ho sognato, perché ho sempre detto che il calcio senza tifosi non è calcio. È qualcosa di diverso».

«In questo momento ho utilizzato molto questo argomento con i miei giocatori. Avevamo un obiettivo e, in parte, ho anche mentito loro, perché sapevo, e lo so bene, che i tifosi sono coerenti e difficilmente possono tornare a tutte le partite».

«Però ho detto ai giocatori che abbiamo una sola strada: quella delle prestazioni e quella di onorare la maglia. Da quando ho cominciato a fare questi ragionamenti, continuo a sperarci. Ci spero, ci spero davvero, perché la speranza è l’ultima a morire».

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