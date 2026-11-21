Gennaro Gattuso, tecnico della Lazio, ha parlato nel pre partita del match della 12° giornata contro il Lecce di Eusebio Di Francesco

Gattuso, tecnico della Lazio, ha parlato nel pre partita del match valido per la 12° giornata di Serie A 2026-2027 contro il Lecce di Di Francesco. Le sue parole rilasciate per DAZN:

LAVORO IN SETTIMANA – «Noi vediamo tutte le settimane i ragazzi e sinceramente lavorano bene, Oliver abbiamo scelto così perché veniva da 190 minuti e passa con la nazionale, abbiamo ora partite anche importanti come questa, ed era giusto valorizzare chi è rimasto qua e ha lavorato come Doekhi che è rimasto fuori per tanto tempo per un infortunio alla mano dopo che le prime gare le aveva giocate da protagonista, ed è giusto così».

MOMENTO RPESENTE – «Noi dobbiamo pensare partita per partita, anche ieri in conferenza mi hanno fatto domande sulle gare importanti del mese, ma noi dobbiamo pensare alla partita di oggi e ai tre punti di oggi. Dobbiamo pensare alle cose nostre, mentalità nostra e lavoro, giocare come vogliamo giocare e come abbiamo preparato, dobbiamo solo concentrarci su questo».

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