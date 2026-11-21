Gennaro Gattuso, tecnico della Lazio, ha parlato nel post partita del match della 12a giornata contro il Lecce

Gennaro Gattuso, tecnico della Lazio, ha parlato nel post partita del match valido per la 12a giornata di Serie A 2026-2027 contro il Lecce. Le sue parole rilasciate per ai microfoni di DAZN:

AVVIO E GRUPPO – «Non abbiamo iniziato benissimo, eravamo un po’ appannati, ma poi la squadra ha fatto una buona prova. Il Lecce è un avversario scomodo che ti viene addosso, non è stato semplice, però sono orgoglioso per la mentalità e la determinazione mostrate. Già ieri avevo detto di non essere preoccupato perché li osservo durante la settimana: oggi sono partiti insieme Leite, Doekhi e Pedraza senza aver mai giocato assieme, ma ero sereno vedendo come si presentano in campo. C’è uno spirito forte e dobbiamo proseguire su questa strada. Sulle due fasce sviluppiamo calcio in modi diversi, Taylor ci porta qualità, ma il merito è soprattutto dei ragazzi che stanno mettendo in campo tanta mentalità e senso di appartenenza. Va dato merito a questo gruppo, sta compiendo qualcosa di straordinario».

SCELTE TATTICHE, ROVELLA E DELE-BASHIRU – «Rovella può aggiungere maggiore verticalità alla manovra e ci darà una mano importante. Adesso possiamo valutare anche il 4-2-3-1, vedremo in base alle situazioni. Dele-Bashiru? Meriterebbe più spazio, ma abbiamo tante soluzioni nella rosa. Ora Rovella ha bisogno di mettere minuti nelle gambe dopo un’assenza lunghissima: è un elemento chiave per noi».

RITMI, ERRORI E CRESCITA – «Qualche errore ci può stare, perché giochiamo a ritmi molto alti: a me preme soprattutto la mentalità, ed è quasi sorprendente vedere come stiamo reggendo questi ritmi. Sono soddisfatto, si cerca sempre di alzare l’asticella, ma con questa intensità qualche imprecisione tecnica è comprensibile. Non siamo stati costantemente precisi e possiamo crescere nella lettura dei momenti della partita».

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