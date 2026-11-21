Conferenza stampa Frattesi: il giocatore della Lazio interviene dopo la partita contro il Lecce

Davide Frattesi, giocatore della Lazio, interviene in conferenza stampa nel post partita del match della 12a giornata del campionato di Serie A 2026-2027 contro il Lecce. Le sue parole riportate da Tmw:

LA CONFERENZA STAMPA DI FRATTESI

RIGORE – «A me piace questa direzione, però quando sono evidenti vanno dati i rigori. Oggi magari non era così netto, ma col Parma era nettissimo, col Cagliari più si che no. Se devo scegliere preferisco questa linea, ma bisogna stare attenti a certi contatti perché altrimenti giochiamo a Fifa Street con la playstation dove non c’erano falli».

CLASSIFICA E OBIETTIVI – «Vogliamo i 40 punti. Il mister ci trasmette la sua mentalità, non ci chiede troppe cose e questo da calciatore è buono perché è meglio avere dieci idee giuste piuttosto che cento e fare un fare un casino. Mi sto trovando bene”».

TAYLOR – «Taylor penso che sia complementare al massimo, lui ha caratteristiche che coprono le mie difficoltà, ci completiamo al 100% ed è bello giocare con lui».

GATTUSO – «Il tipo di rapporto è semplice, ci scanniamo dal primo all’ultimo minuto. Gli voglio veramente bene, quando gli dico che mi ha salvato la vita è la verità, in un momento in cui ho avuto dei dubbi e poche poche persone credevano in me, lui non ha avuto un pensiero o un dubbio».

INTER – «Ma io so Frattesi. Ogni società fa le valutazioni, io faccio il giocatore e i dirigenti devono prendere le decisioni. È presto che non si può dire se sia stata una scelta giusta o sbagliata, vedremo a fine campionato. Io sono stato talmente bene lì all’Inter che potevano fare qualsiasi».

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