Connect with us

Hanno Detto

Gattuso: «Credo fortemente in chi è arrivato! Lotito? Un rapporto pane al pane, vino al vino»

Published

9 ore ago

on

By

gattuso 3 2 1

Gennaro Gattuso, tecnico della Lazio, è intervenuto in vista del match odierno di Udine! Le sue dichiarazioni

Riflettori puntati sul Bluenergy Stadium! Stasera, alle ore 20:45, andrà in scena Udinese Lazio (3° turno di Serie A 2026/27). In vista del delicato impegno è intervenuto il tecnico Gennaro Gattuso ai microfoni di Sport Mediaset, di seguito le dichiarazioni riprese da TMW:

Ultimissime Lazio LIVE: le parole di Gattuso e Frattesi e le novità verso la sfida con l’Udinese

MERCATO«Crediamo fortemente in chi è arrivato, faccio i complimenti a chi è voluto venire a tutti i costi. Le motivazioni tante volte, per me, sono più importanti di un fantasista o di un giocatore da 10-15 gol».

RAPPORTO LOTITO«Un rapporto pane al pane, vino al vino. Sono un suo dipendente, quando vedo qualcosa che non mi piace glielo faccio presente e lui lo stesso. Quando abbiamo perso col Mantova ho preso una bella ripassata».

ASSENZA TIFOSI«Pesa, perché il calcio senza tifosi non è calcio».

LA PLAYLIST DELLE NOSTRE TOP NEWS

Related Topics:

Copyright 2026 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.

Change privacy settings
×