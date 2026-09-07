Hanno Detto
Gattuso: «Credo fortemente in chi è arrivato! Lotito? Un rapporto pane al pane, vino al vino»
Gennaro Gattuso, tecnico della Lazio, è intervenuto in vista del match odierno di Udine! Le sue dichiarazioni
Riflettori puntati sul Bluenergy Stadium! Stasera, alle ore 20:45, andrà in scena Udinese Lazio (3° turno di Serie A 2026/27). In vista del delicato impegno è intervenuto il tecnico Gennaro Gattuso ai microfoni di Sport Mediaset, di seguito le dichiarazioni riprese da TMW:
Ultimissime Lazio LIVE: le parole di Gattuso e Frattesi e le novità verso la sfida con l’Udinese
MERCATO – «Crediamo fortemente in chi è arrivato, faccio i complimenti a chi è voluto venire a tutti i costi. Le motivazioni tante volte, per me, sono più importanti di un fantasista o di un giocatore da 10-15 gol».
RAPPORTO LOTITO – «Un rapporto pane al pane, vino al vino. Sono un suo dipendente, quando vedo qualcosa che non mi piace glielo faccio presente e lui lo stesso. Quando abbiamo perso col Mantova ho preso una bella ripassata».
ASSENZA TIFOSI – «Pesa, perché il calcio senza tifosi non è calcio».
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