Leite Lazio, il difensore è appena arrivato a Roma: attesa per le visite mediche

Leite Lazio, il difensore lusitano è appena atterrato all’aeroporto di Roma per sostenere le visite mediche e firmare il contratto

Il calciomercato della Lazio regala un rinforzo di spessore per il reparto arretrato. Il club biancoceleste sta per accogliere ufficialmente Diogo Leite, pronto a diventare il nuovo pilastro della difesa. Come rivelato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio sul proprio profilo Instagram con tanto di foto dall’aeroporto, il centrale portoghese è appena sbarcato a Roma per iniziare la sua nuova avventura italiana.

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Il blitz per Diogo Leite: pronto un triennale nella Capitale

L’operazione condotta dalla dirigenza laziale è giunta ormai alle battute finali. Per Leite è già pronto un contratto triennale che lo legherà alla società capitolina, garantendo solidità e struttura fisica allo scacchiere difensivo per le prossime stagioni.

Visite mediche imminenti per Diogo Leite prima della firma

Subito dopo l’arrivo nello scalo romano, la tabella di marcia di Diogo Leite prevede il consueto iter idoneativo. Il calciatore si sottoporrà nelle prossime ore alle visite mediche di rito presso la clinica Paideia per poi recarsi in sede per mettere nero su bianco l’accordo definitivo.

L’impatto di Diogo Leite nello scacchiere biancoceleste

L’innesto del centrale regalerà centimetri, atletismo ed esperienza internazionale alla retroguardia della Lazio. L’allenatore potrà così contare su un elemento versatile ed eclettico, pronto a integrarsi rapidamente nei meccanismi tattici della squadra per affrontare al meglio i numerosi impegni stagionali.