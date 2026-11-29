La Lazio di Gennaro Gattuso si tiene la testa del campionato di Serie A e un dato certifica l’ottimo rendimento dei biancocelesti. Tutti i numeri

Non soltanto il primato in classifica e la continuità di risultati, la Lazio di Gennaro Gattuso si sta distinguendo anche per una particolare caratteristica offensiva. La formazione biancoceleste ha trovato nel gioco aereo una delle sue armi più efficaci, riuscendo a costruire un importante vantaggio rispetto alle concorrenti del campionato italiano.

Sono infatti ben otto le reti realizzate di testa dai capitolini, un dato che rappresenta un quarto dell’intera produzione offensiva della squadra. Numeri particolarmente significativi, che proiettano la formazione laziale ai vertici non soltanto della Serie A, ma anche del panorama calcistico europeo.

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Lazio, nessuno in Serie A segna quanto i biancocelesti di testa

La Lazio occupa il primo posto nella speciale graduatoria delle squadre del massimo campionato italiano per numero di reti realizzate di testa. Un primato che evidenzia quanto il gioco aereo rappresenti una risorsa importante a disposizione di Gattuso.

La capacità di sfruttare i palloni alti offre alla formazione biancoceleste ulteriori soluzioni offensive, soprattutto nelle partite in cui gli avversari tendono a chiudere gli spazi centralmente. La pericolosità nel gioco aereo costituisce infatti un’alternativa preziosa per scardinare anche le difese più organizzate.

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Soltanto il Lens tiene il passo della squadra di Gattuso

Ancora più interessante è il confronto con le altre realtà del calcio europeo. Soltanto il Lens riesce a tenere il ritmo della Lazio in questa particolare statistica. Il fatto che il 25% delle reti biancocelesti sia arrivato attraverso colpi di testa racconta una delle caratteristiche più interessanti della squadra allenata da Gennaro Gattuso.

La capacità di rendersi pericolosi attraverso differenti modalità di finalizzazione può risultare determinante nel corso di una stagione lunga e impegnativa. Per la Lazio, poter contare anche sulla propria efficacia nel gioco aereo significa avere a disposizione un’ulteriore risorsa per alimentare le ambizioni di classifica.