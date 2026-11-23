Daniele Garbo analizza il primato in classifica della squadra di Gattuso, sottolineando i meriti dell’allenatore e della dirigenza. Spazio anche alla crescita di Taylor

La Lazio continua a guardare tutti dall’alto in classifica e il rendimento della formazione allenata da Gennaro Gattuso sta attirando sempre più attenzioni. Tra coloro che hanno espresso un giudizio positivo sul percorso dei biancocelesti c’è anche Daniele Garbo, intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com. Il giornalista ha analizzato il lavoro svolto dall’allenatore, soffermandosi anche sulle scelte di mercato di Angelo Fabiani e sulla crescita di alcuni giocatori, a cominciare da Kenneth Taylor.

Lazio, Garbo riconosce i meriti di Gattuso e Fabiani

Il primo posto della Lazio, secondo Garbo, è il risultato di un lavoro che coinvolge diverse componenti del club. Non soltanto l’allenatore e i calciatori, ma anche la dirigenza, capace di costruire un organico competitivo nonostante le limitate risorse economiche.

IL PRIMATO DELLA LAZIO – «La Lazio sta realizzando qualcosa di straordinario e il suo primo posto non è casuale. I meriti vanno a Gattuso, ai calciatori e anche a Fabiani, che pur senza grandi disponibilità economiche ha allestito una squadra capace di superare ogni previsione».

Lazio, Garbo frena sullo Scudetto: l’Europa è un obiettivo concreto

Nonostante l’entusiasmo generato dai risultati, Garbo preferisce mantenere una certa prudenza sulle possibilità della squadra di competere fino alla fine per il titolo. Il giornalista considera più realistico un piazzamento europeo, indicando nelle ultime cinque giornate del girone d’andata un passaggio importante per comprendere le effettive ambizioni biancocelesti.

LE AMBIZIONI STAGIONALI – «Non penso che la Lazio possa competere per lo Scudetto, ma ritengo che abbia le possibilità di conquistare un posto in Europa. In ogni caso, come ho già sottolineato, le ultime cinque giornate del girone d’andata ci daranno indicazioni più precise sul vero valore di questa squadra».

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Lazio, la crescita di Taylor porta la firma di Gattuso

Tra gli aspetti evidenziati da Garbo figura anche il miglioramento di Kenneth Taylor, diventato uno degli elementi più importanti della formazione biancoceleste. Il giornalista ha collegato la crescita del centrocampista al lavoro di Gattuso, ricordando anche il confronto avuto in passato tra i due.

Un percorso che, secondo Garbo, trova conferma nelle prestazioni recenti dell’olandese, protagonista anche nell’ultima uscita con una giocata di grande qualità.

LA CRESCITA DI TAYLOR – «Il lavoro dell’allenatore emerge anche dai progressi di Taylor, cresciuto notevolmente proprio dopo quel confronto acceso con Gattuso. Ieri ha servito un assist di tacco splendido, dimostrando di essere ormai diventato un elemento decisivo».

Parole che confermano quanto il percorso della Lazio stia suscitando interesse anche all’esterno dell’ambiente biancoceleste. Il primato rappresenta un risultato importante, ma sarà la continuità nelle prossime settimane a chiarire fin dove potrà spingersi la squadra di Gattuso.