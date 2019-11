FORMELLO – Lazio, doppia seduta in programma per domani

Lazio, domani doppia seduta a Formello: il primo appuntamento è per le 9.30, il secondo alle 15

Inzaghi ha ripreso a lavorare coi suoi ragazzi. Il prossimo appuntamento della Lazio è fissato per domenica, con il Sassuolo, in terra emilia e il mister non vuole assolutamente perdere tempo. Oggi ha ritrovato tutti sul campo, anche chi ha preso parte agli impegni della propria nazionale.

Il mister deve valutare le condizioni dei suoi giocatori dopo la sosta, per questo ha già fissato una doppia seduta per domani: la prima alle 9.30, la seconda alle ore 15.