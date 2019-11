Immobile, parla l’ag.: «È stato vicino al Napoli. Lazio squadra più attrezzata dopo la Juve»

Marco Sommella, procuratore di Immobile, è intervenuto a Radio Marte per parlare di Lazio ed ovviamente del suo assistito

Marco Sommella, agente di Ciro Immobile, è intervenuto sulle frequenze di Radio Marte per parlare del suo assistito e della Lazio: «Immobile fu vicino al Napoli quando era al Siviglia, ma è inutile parlarne ora anche perché ora gli azzurri hanno ottimi attaccanti. Ho un rimpianto. Tanti napoletani avrebbero fatto comodo alla squadra azzurra, ma sono andati altrove a fare fortuna. Non penso solo a Immobile, ma anche a Gianluigi Donnarumma e a tanti altri. Se dal settore giovanile del Napoli negli ultimi anni è uscito solo Insigne ci sarà un motivo…».

«Lazio favorita per il terzo posto? Si tratta di una squadra con tanti ottimi calciatori. Ai biancocelesti manca la continuità. Ha dei blackout assurda, dei momenti di follia, non riesce a fare il salto di qualità. Dopo la Juventus, tuttavia, è la squadra meglio attrezzata: potrebbe arrivare anche seconda per le qualità che ha. Speriamo di vincere gli Europei con i vari Immobile, Insigne, D’Ambrosio, Donnarumma, Izzo e magari qualche altro napoletano».