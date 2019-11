Sassuolo, la ripresa in vista della Lazio: differenziato per Berardi

Anche il Sassuolo è tornato ad allenarsi: i neroverdi si preparano per la sfida contro la Lazio, ancora differenziato per Berardi

Inzaghi a Formello, De Zerbi al Mapei Football Center. Lazio e Sassuolo hanno ricominciato ad allenarsi dopo il rompete le righe di ieri. Domenica, alle ore 15, le due squadre si troveranno una di fronte l’altra per la tredicesima giornata di Serie A. I neroverdi – come riportato dal sito ufficiale – hanno iniziato la sessione col classico riscaldamento, per poi continuare con un lavoro tecnico tattico e la partitella a campo ridotto. Il mister si è concentrato inoltre con esercizi specifici per reparto.

Al gruppo non si è unito Berardi. Differenziato anche Chiriches, Defrel, Pegolo e Rogerio.