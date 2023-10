Formazioni ufficiali Coppa Italia Lazio Women-Inter: le scelte di Grassadonia e Guarino. Ecco le decisioni dei due tecnici

Di seguito le formazioni ufficiali che andranno in campo per la sfida di Coppa Italia femminile che vedrà come protagoniste la Lazio Women e l’Inter.

LAZIO (4-3-1-2): 22 Guidi; 24 Pittaccio, 4 Mancuso, 19 Falloni, 3 Pezzotti; 18 Kuenrath, 6 Eriksen, 21 Colombo; 11 Moraca; 7 Gomes Faria, 10 Palombi. A disposizione: 1 Fierro, 39 Natalucci, 15 Gotheberg, 16 Castiello, 20 Musolino, 26 Varriale, 71 Giuliano, 91 Proietti, 99 Visentin. Coach: Gianluca Grassadonia.

INTER (4-3-3): 21 Cetinja; 13 Merlo, 3 Bowen, 55 Tomter, 14 Robustellini; 27 Csiszar, 20 Simonetti, 15 Eckhoff; 10 Bonetti, 99 Jelcic, 33 Ajara Njoya. A disposizione: 12 Piazza, 2 Sønstevold, 5 Karchouni, 9 Polli, 11 Bonfantini, 19 Alborghetti, 25 Thøgersen, 36 Cambiaghi, 47 Fadda. Coach: Rita Guarino.