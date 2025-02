Focolari critica la Lazio: «La squadra ieri era stanca e anche presuntuosa, l’unico che mi è piaciuto è stato questo giocatore»

Focolari, il giornalista analizza la prestazione della Lazio di ieri del Penzo alla luce del pari contro il Venezia di Di Francesco: ecco cos ha detto

Ai microfoni di Radio Radio alla luce del pari di ieri pomeriggio della Lazio con il Venezia, ha parlato Furio Focolari il quale rilascia queste sue considerazioni sui biancocelesti

PAROLE – Se non si alzano i ritmi questa Lazio non va da nessuna parte. Una Lazio stanca e ho visto dei giocatori inguardabili come Gila o Nuno Tavares. Rimane quarta ma va criticata. La squadra che ha provato a vincere è il Venezia a cui manca una punta vera. Sono molto deluso e credo sia stata una Lazio presuntuosa: non si possono fare delle giocate di un certo tipo come quelle di Nuno Tavares. Una soluzione potrebbe essere quella di utilizzare tre centrocampisti inserendo Belahyane e una sola punta. Buona la prova del neo-acquisto, mi è piaciuta la sua prestazione. Non dobbiamo attaccarci all’arbitraggio ma il giudice di gara non è stato equilibrato nelle ammonizioni e credo non abbia influito su episodi clamorosi. Ci sono stati errori ma ritengo più gravi quella della Lazio