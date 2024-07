Flaminio Lazio, Gualtieri: «Ho parlato con Lotito e dalla riunione è emerso QUESTO sulla questione stadio»

Flaminio Lazio, il sindaco di Roma ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo l’incontro con Lotito sulla questione stadio

Ai microfoni dei cronisti presenti il sindaco di Roma Gualtieri, ha parlato della questione Flaminio come possibile impianto sportivo della Lazio, soffermandosi sulla riunione con Lotito

PAROLE – È andata bene, è un bel progetto. Siamo contenti che la Lazio abbia espresso la volontà di intervenire per riqualificare lo stadio Flaminio. Siamo ovviamente in una fase iniziale, dovrà poi essere presentato lo studio di fattibilità. Questo primo incontro è stato sicuramente positivo, costruttivo, ha anche mostrato un lavoro significativo che è stato fatto per cercare di immaginare una soluzione che sia rispettosa del disegno originario di Nervi e che sia solo uno stadio

Il presidente ha tenuto conto anche degli indirizzi generali dell’amministrazione secondo cui ogni intervento deve prendere in considerazione sempre il concetto di sostenibilità ambientale. Adesso c’è una conferenza in corso, deve esaurire il corso, non possiamo che essere su una fase di informalità. La Roma Nuoto? Noi incontriamo tutti, non c’è alcun problema. Questo è un progetto già antico, su cui le vicende sono note. Non voglio tornare su questi aspetti più tecnici e amministrativi